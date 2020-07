Meteo: aumentano i temporali al nord, gran caldo al centro-sud!

Il gran caldo ha ormai avvolto quasi tutta la penisola: sin dalle prime ore del mattino la calura si fa sentire al centro-sud, in una giornata che si prospetta rovente praticamente ovunque. Solo all'estremo nord potrebbe farsi sentire qualche refolo fresco determinato perlopiù da acquazzoni e temporali che in giornata si presenteranno a più riprese.

Già questa mattina forti temporali hanno interessato alto Piemonte, comasco, varesotto, milanese, ma si ratta solo di un assaggio del peggioramento atteso non solo nelle prossime ore ma nei prossimi giorni.

L'anticiclone africano, infatti, tenderà a perdere forza col passare del tempo, spalancando così le porte alle correnti fresche nord atlantiche. Soprattutto da venerdì il tempo cambierà nettamente su tutta Italia e le temperature torneranno a scendere, come vi abbiamo ben spiegato in questo articolo.



Previsioni per oggi 1 luglio 2020

39-40°C

37°C

Il mese di luglio si apre col bel tempo ed il caldo su quasi tutta Italia. Cieli sereni su tutto il centro-sud con rischio di piogge relegato solo all'Appennino centrale (possibile qualche temporale sparso nel pomeriggio). Qualche nube in più al nord, con possibilità di acquazzoni esu. Coinvolte principalmente le aree montuose e collinari e solo eccezionalmente la pianura Padana a nord del Po.Temperature fino anelle zone interne della Sardegna, fino asu aree interne di Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata.