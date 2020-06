Meteo: aumenta il caldo da nord a sud, ecco le TEMPERATURE

L'anticiclone diventa sempre più forte su tutto il Mediterraneo e le condizioni meteo non possono che beneficiarne. Se escludiamo qualche nube mattutina al nord, il Sole splende praticamente su tutta Italia e le temperature già questa mattina si presentano piuttosto alte.

L'estate sembra finalmente voler dirci qualcosa in questo traballante e dinamico mese di giugno, e certamente ci riuscirà soprattutto nel week-end!

Previsioni per oggi 25 giugno 2020



Stabile e soleggiato su quasi l'intero territorio nazionale. Isolati addensamenti residui al mattino in pianura Padana, mentre sui monti potranno formarsi locali acquazzoni pomeridiani: in particolare ci riferiamo alle Alpi tra Friuli, Veneto e Trentino, e all'Appennino centrale.

Temperature in ulteriore aumento: picchi di 35°C in Sardegna, 30-32°C su Puglia, Campania, Toscana, Lazio, Sicilia. Qualche grado in meno (28-29°C) in pianura Padana e le restanti regioni, ma con maggior umidità e di conseguenza con percezione del calore abbastanza netta.