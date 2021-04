Meteo: aumenta il caldo al sud, rischio TEMPORALI al nord oggi

Siamo ormai sul finire di aprile e per la prima volta da inizio primavera stiamo assistendo ad un clima tipicamente tardo primaverile, con temperature superiori ai 20-22°C. Queste le ritroviamo principalmente al sud dove da giorni persiste un lembo dell'alta pressione africana e nei prossimi giorni diverrà ancor più coriaceo..



Discorso diverso per il centro-nord, dove a farla da padrone sono le correnti atlantiche cariche di nubi, piogge e temporali. Anche oggi avremo pessime condizioni del tempo, in particolare al nord dove arriveranno temporali localmente molto forti e accompagnati da grandinate.



METEO 29 APRILE 2021 | Cieli molto nuvolosi su tutto il centro-nord Italia, mentre le piogge saranno sparse e intermittenti. Tra pomeriggio e sera, momento in cui l'instabilità raggiungerà l'apice grazie al soleggiamento diurno, potranno svilupparsi temporali molto forti su Lombardia centro-settentrionale, Trentino e Veneto.



Le province che maggiormente potrebbero essere colpite saranno milanese, bresciano, bergamasco, mantovano, cremonese, trentino, veronese, rodigino, veneziano, vicentino, padovano, trevigiano.



Possibili isolati ma forti temporali anche su ferrarese, ravennate, riminese, forlivese e nelle zone interne di Marche e Toscana.



Tempo molto più stabile al sud grazie all'alta pressione africana. Al più potremo assistere a momentanei annuvolamenti su Campania, Basilicata e Puglia, ma in un contesto molto mite.