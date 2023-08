Meteo: aumenta il CALDO a Ferragosto, le ultimissime

Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Ferragosto, quindi possiamo già delineare una previsione quantomeno affidabile, soprattutto per ciò che riguarda la situazione del cielo e le temperature.

Il caldo è senza dubbio confermato: tuttavia, non sarà caldo eccessivo come quello vissuto nel mese di luglio, bensì un caldo più sopportabile soprattutto sul meridione. Discorso un po' diverso per il nord, il medio-alto Tirreno e la Sardegna, dove farà decisamente più caldo ma comunque senza eccessi estremi. Per essere più chiari, le temperature massime, sia alla vigilia di Ferragosto sia nel giorno di Ferragosto, potranno raggiungere i 35-37°C in diverse aree interne del Nord, in Val Padana e nelle zone interne della Toscana, della Sardegna e del Lazio. Sul medio-basso Adriatico e al sud, avremo una situazione leggermente differente grazie alla presenza di una depressione in quota abbastanza debole che contribuirà a rendere l'aria leggermente più gradevole sia di giorno sia di notte.

Questa depressione, tuttavia, sarà estremamente inefficace nel produrre precipitazioni. Al più potremmo osservare qualche isolato temporale in montagna, sia lungo l'Appennino sia lungo l'arco alpino.

Passando ai dettagli, vediamo il tempo sia per lunedì 14 agosto, sia per martedì 15 agosto.

Lunedì sarà una giornata grossomodo stabile da nord a sud con tanto Sole e qualche occasionale rovescio o temporale sulle Alpi centro-occidentali e sul Piemonte. Le temperature massime saranno tra i 35 e i 37°C dalla Val Padana alla Toscana, e tra i 29 e 32°C al sud. Dunque, come potete ben immaginare, avremo una netta contrapposizione termica tra nord e sud.

Martedì, giornata di Ferragosto, i cieli saranno sereni su gran parte d'Italia, ma qualche occasionale temporale potrebbe svilupparsi lungo l'arco alpino e sulle Prealpi. Il caldo si farà sentire su tutto il nord, in particolar modo in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna, dove sfioreremo i 36-37°C. Sulle coste naturalmente avremo temperature un po' più basse grazie alle deboli brezze marine, con clima gradevole.

Per il Sud: caldo nella norma di giorno con massime fino a 31-33°C nei settori interni e valori fino a 27-29°C lungo le coste.