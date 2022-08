METEO: aria più gradevole per tutti! Ecco il WEEK-END che ci aspetta

È tornato il Sole su tutta Italia dopo le piogge intense e i temporali violenti dei giorni scorsi. Da nord a sud tante località hanno fatto i conti con fenomeni estremi. generati dallo scontro di masse d'aria con temperatura estremamente differente, indispensabile per lo sviluppo di temporali eccezionali. Il grande calore presente nel Mediterraneo è stato determinante per lo sviluppo di temporali di grandi dimensioni e potenti, in grado di generare grandine grossa, nubifragi e venti tempestosi.

Ora l'atmosfera ha raggiunto uno stato di quiete: le temperature sono scese ovunque e sono ritornate su valori accettabili, in linea con le medie del periodo. L'aria è più pulita da nord a sud.

Il fine settimana sarà complessivamente stabile e ventilato, con temperature che non subiranno ulteriori variazioni. Le massime, infatti, saranno comprese tra i 26 e 30°C, mentre le minime potranno scendere fin sotto i 20°C.

Tuttavia potremo ancora fare i conti con isolati temporali: questi saranno possibili principalmente nei settori montuosi e collinari, oltre che a sprazzi sulle coste della Puglia ionica e le coste calabresi. Saranno fenomeni isolati e relegati al pomeriggio sia di oggi che di domenica.