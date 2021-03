Meteo APRILE 2021: ecco le ultime proiezioni...

Prima di iniziare la nostra analisi sul mese di Aprile, facciamo un'importante e doverosa premessa. Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Detto ciò, ecco cosa ci dicono le ultime proiezioni sul mese di Aprile 2021 emesse dal prestigioso centro di calcolo ECMWF. Iniziamo con il quadro delle anomalie termiche:

Per comodità abbiamo cerchiato in rosso l'Italia. Come potete vedere, il sopramedia termico sembra essere abbastanza dilagante nel secondo mese della primavera meteorologica.

Le anomalie al rialzo sono valutate sull'Italia tra il mezzo grado e il grado, con i massimi centrati sui Paesi dell'Europa orientale dove si arriverà fino a 3° di esubero dalla media. Si resterà in media solo sulle Isole Britanniche e il nord della Francia.

Questo invece è il quadro precipitativo previsto:

Per ciò che concerne l'Italia, aprile potrebbe essere piu piovoso del normale sulle aree alpine e l'alta pianura padana. Sul resto d'Italia avremo precipitazioni in media o leggermente al di sotto dove vedete il marroncino chiaro.

A scala europea si profila un aprile secco per la Penisola Iberica e l'ovest della Francia. Piovoso invece sulla Scandinavia ed alcuni Paesi dell'Europa centrale ed orientale. In media sulle altre nazioni.

