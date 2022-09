Meteo, apice del MALTEMPO domani su tante regioni, rischio NUBIFRAGI ben presente

Prima del tanto discusso rinforzo dell'anticiclone della prossima settimana è bene concentrarsi sulla forte ondata di maltempo in atto, che proprio venerdì 30 raggiungerà l'apice dell'intensità su tante nostre regioni specie al centro e al nord.

Una perturbazione atlantica sta causando, al momento, isolati ma forti temporali su Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania settentrionale. I fenomeni si stanno rivelando particolarmente intensi in provincia di Latina, dove negli ultimi minuti si è verificato un alluvione lampo che ha causato notevoli danni e disagi nella cittadina di Formia.

La parte più attiva della perturbazione, tuttavia, arriverà domani: le regioni più colpite dalle piogge e dai temporali saranno ancora quelle tirreniche ed anche quelle del nordest, più esposte alle correnti sud-occidentali. In particolare spicca un elevato rischio nubifragi per il Lazio, dove saranno possibili nuovi temporali stazionari e ricchissimi di pioggia. Rischio analogo anche per il Friuli Venezia Giulia, dove si prospettano gli accumuli di pioggia più alti.

Isolati forti temporali potranno coinvolgere anche Toscana, Liguria orientale, Marche, Umbria, Campania, Molise e Sicilia. Piogge in estensione, entro sera, anche a tutto il nordovest.