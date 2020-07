Meteo: anticiclone sempre più forte e caldo, ma occhio ai temporali

Nonostante qualche locale temporale e grandinata, come avvenuto ieri al nord, la settimana sembra voler proseguire senza particolari intoppi. L'anticiclone domina su tutto il Mediterraneo ed il risveglio questa mattina è di quelli tipicamente estivi con Sole quasi ovunque e clima mite.

Farà senza dubbio caldo nelle prossime ore, soprattutto in pianura Padana e sul lato tirrenico, grazie all'affluenza di aria via via sempre più calda dal nord Africa.

Nei prossimi giorni persisterà il caldo ma una lieve flessione dell'anticiclone favorirà l'arrivo di numerosi temporali sulle regioni del nord, pertanto ombrelli a portata di mano soprattutto tra domani e venerdì! ma per ora concentriamoci sulla giornata odierna.

Previsioni per oggi 22 luglio 2020



Giornata generalmente stabile su quasi tutto il territorio ma attenzione alla possibilità di temporali pomeridiani anche forti lungo 'arco alpino! I fenomeni interesseranno soprattutto la Lombardia settentrionale, l'alto Piemonte, il Trentino, vicentino, bellunese, pordenonese e udinese.

Sereno o poco nuvoloso sul centro-sud.

Le temperature sono attese in ulteriore lieve aumento al nord e lato tirrenico con picchi fino a 33-34°C. Fino a 35°C in Sardegna.