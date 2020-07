Meteo: anticiclone pronto ad invadere l'Italia, torna il caldo

Splende il Sole su quasi l'intero territorio italiano come si evince dall'immagine dal satellite. Solo in Piemonte, a ridosso dei rilievi tra torinese e cuneese, troviamo locali annuvolamenti mattutini ma senza piogge. Il merito dei cieli ampiamente sereni è da attribuire all'anticiclone delle Azzorre in netto rinforzo su tutto il Mediterraneo, dove dirà la sua almeno fino a venerdì.

L'anticiclone azzorriano porterà stabilità e clima via via sempre più caldo, senza gli eccessi a cui è solitamente abituato il cugino tropicale.

Previsioni per oggi 8 luglio 2020

Stabile e soleggiato su tutta Italia, soprattutto su coste e pianure. Isolati addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e in Appennino, ma con rischio di piogge e temporali molto basso ed estremamente localizzato.

Caldo in aumento rispetto a ieri: le temperature massime raggiungeranno i 28-29°C in pianura Padana e i 32°C sul versante tirrenico. Ancora clima gradevole sulle regioni adriatiche, soprattutto in Puglia dove resisteranno deboli raffiche di maestrale.