Meteo: anticiclone africano in arrivo, primo vero caldo estivo al sud

Dopo tanta instabilità e tanto freddo, la primavera è pronta ad esplodere su parte d'Italia. L'alta pressione africana è in rapida espansione verso la nostra penisola e già da domani potremo osservarne gli effetti, praticamente ovunque.

L'aria calda legata a questo anticiclone inizierà a prodigarsi verso il Mediterraneo a cominciare da lunedì e persisterà per gran parte della prossima settimana sulle nostre regioni meridionali regalandoci un periodo praticamente simil estivo.

Questo improvviso aumento delle temperature, che a tratti sfioreranno i 30°C nel corso della prossima settimana, sarà dovuto all'approfondimento di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale.

Questa bassa pressione sarà responsabile, allo stesso tempo, di un peggioramento marcato del tempo sulle regioni del nord e del lato tirrenico centro-settentrionale.

ITALIA DIVISA IN DUE DA LUNEDI' | Escludendo la giornata di domani, 25 aprile, che sarà soleggiata e mite in ogni angolo d'Italia, da lunedì la nostra penisola sarà letteralmente divisa in due.

Al nord e poi anche su parte del centro Italia (specie da martedì) avremo un costante aumento delle nubi con annesse piogge e locali forti temporali.



Al sud, invece, i cieli saranno spesso sereni o velati, oltre che carichi di pulviscolo desertico e le temperature saliranno nettamente anche oltre i 25-26°C. Addirittura è molto probabile che nel prossimo week-end le temperature possano raggiungere anche i 30-32°C sul Meridione (specie in Sicilia, Calabria e Puglia).

Temperature nettamente più basse al nord dove agirà la perturbazione menzionata poc'anzi.