Meteo: anticiclone africano a pieno sull'Italia, si impennano le temperature

Il satellite parla chiaro: tutta l'Italia è sgombra da nubi grazie all'invadenza di un forte anticiclone africano, ormai ben saldo da giorni nel Mediterraneo. L'anticiclone è alimentato da calde correnti sub-tropicali fino in alta quota, le quali vanno ulteriormente a rinforzare la struttura anticiclonica. Per il fenomeno della subsidenza l'aria tende a riscaldarsi rapidamente col scendere della quota, ed ecco che al suolo viviamo giornate tipicamente estive.Da oggi e fino a domenica vivremo un periodo da piena estate, con temperature fino a 34-35°C in pianura Padana e fino a 30-33°C nelle aree interne del centro e del sud. Solo lungo le coste una leggera brezza porterà clima più gradevole.

Ad inizio prossima settimana potrebbe essere la volta dei temporali anche intensi, ma solo su alcune regioni.