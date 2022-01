METEO: anomala mitezza ai saluti, lungo periodo FREDDO in arrivo

L'alta pressione africana è in declino ed entro 24-48 ore abbandonerà tutta la nostra penisola: le prime regioni che a breve saranno fuori dalla protezione anticiclonica sono quelle del nord, le quali subiranno gli effetti di una perturbazione artica proveniente dal nord Atlantico (già anticipata in questo articolo); le regioni meridionali entreranno in scena tra l'Epifania e il 7 gennaio.

Con l'avvento di questa perturbazione si aprirà una lunga fase fredda, che persisterà almeno fino all'inizio della seconda decade di gennaio (indicativamente fino al 12-13 gennaio). L'aria fredda invaderà il nord già da mercoledì 5, ma tutta Italia ne sarà coinvolta a pieno da venerdì 7: nulla di eccezionale, sia chiaro, ma considerando che veniamo da un avvio d'anno totalmente anomalo ed eccezionalmente mite, il calo termico sarà ugualmente sostanzioso.

Le temperature scenderanno di oltre 10°C in tante località del centro e del sud, mentre in montagna il calo termico sarà addirittura superiore: ci aspettiamo un vero e proprio crollo di oltre 15°C sia sulle Alpi che in Appennino, le aree che maggiormente hanno patito questa anomala mitezza degli ultimi giorni.MALTEMPO 5-6 GENNAIO - La perturbazione porterà piogge diffuse su Liguria centro-orientale, Toscana e gran parte del nordest fino alla Lombardia. Più ai margini Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di ponente. La neve tornerà ad imbiancare le Alpi, specie su Friuli, Trentino, Veneto e Lombardia (a tratti fin sui 600-700 metri entro la sera del 5 gennaio).

La mattina dell'Epifania potrebbe regalare fiocchi di neve fino a quote molto basse su Veneto ed Emilia Romagna, con fenomeni però in rapido esaurimento.

Nel frattempo la perturbazione si dirigerà al centro e al sud dove porterà delle piogge sparse e qualche temporale.



E oggi? Ancora poco o nulla da segnalare. Avremo tante nubi basse sul lato tirrenico e le solite nebbie in pianura Padana a rendere grigia e uggiosa la giornata. Maggiori spazi di sereno sul lato adriatico e quello ionico. Da stasera prime deboli piogge in arrivo in Liguria, legate alla perturbazione attesa domani.