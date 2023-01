Meteo: anno nuovo, vecchia storia (alta pressione), ma con qualche ECCEZIONE, vediamo dove

Di seguito, la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di lunedi 2 gennaio:

Ecco l'area di alta pressione che interesserà l'Italia, in modo particolare il centro e il meridione. Da ovest proverà a farsi avanti una scalcinata perturbazione, ma avrà vita assai difficile. Tuttavia, il richiamo di correnti umide (per altro già in atto), rinnoverà piovaschi su alcuni settori del nord-ovest, in un contesto comunque molto mite.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 2 gennaio:

Ecco il ventaglio di correnti umide da sud-est che determinerà temperature estremamente miti in Italia. Le medesime correnti saranno però causa di piovaschi sulla Liguria centrale e pioviggini o deboli piogge tra l'est del Piemonte e l'ovest della Lombardia. Qualche piovasco è atteso anche sul Friuli.

Sul resto d'Italia avremo molte nubi sulla Toscana e il Tirreno, ma senza piogge, per il resto sole quasi primaverile, specie in Adriatico e al meridione.

La situazione attesa per martedi 3 gennaio sarà praticamente invariata:

Piovaschi su Liguria centro-occidentale, est Piemonte, ovest Lombardia ed arcipelago toscano. Piovaschi anche sul Friuli, molte nubi lungo il Tirrreno e sulla Sicilia meridionale, ma con basso rischio di pioggia. Su tutte le altre regioni sole quasi primaverile. Temperature sempre su valori di molto superiori alle medie.

