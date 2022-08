Meteo: ancora temporali sparsi oggi, specie in Appennino; Martedì impulso perturbato sul Nord Italia

Pressione in temporaneo aumento sull'Italia oggi ma assisteremo ancora a rovesci e temporali sparsi, a prevalente evoluzione diurna.

I fenomeni, come vediamo con l'ausilio della mappa, interesseranno principalmente i settori alpini e quelli appenninici: attese precipitazioni più marcate su appennino centrale fra Lazio e Abruzzo, e su Puglia, Basilicata, Calabria, con interessamento anche delle zone costiere ioniche.

I temporali previsti oggi fra la tarda mattinata e le ore pomeridiane

Fonte: Lamma Toscana

Le temperature non subiranno variazioni significative: caldo moderato e sopportabile ovunque, con valori massimi che si assesteranno in genere sui 28-32 gradi. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali.

La giornata di Martedì vedrà invece una situazione ben più instabile al centro-nord, con un impulso perturbato foriero di piogge e temporali che interesseranno soprattutto la pianura padana centro-orientale fra il pomeriggio e la serata. Localmente avremo a che fare con temporali di forte intensità associati a grandinate.