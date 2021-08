Meteo: ancora tanto caldo ma inizia il calo delle temperature, instabile al nord

Dopo il caldo eccezionale che ieri ha avvolto il centro-sud, capace di toccare temperature esagerate in tante località, è iniziato il tanto atteso calo termico ad opera di correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali.

Quest'aria più fresca sta avvolgendo, in questo momento, gran parte del centro-nord e gli effetti si vedono chiaramente nelle temperature registrate, quasi ovunque tra i 15 e 24°C. Risveglio molto caldo, invece, per il sud dove la colonnina di mercurio registra ancora temperature tra 28 e 32°C. Nella notte molte località di Puglia, Calabria e Sicilia registravano ancora valori di 33 o 34°C.

METEO 2 AGOSTO 2021 | Giornata stabile sul centro-sud e clima ancora caldo, ma non eccezionale come ieri. Massime generalmente tra i 29 e 38°C, con isolati picchi di 40-41°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Caldo molto meno intenso al centro rispetto a ieri, mentre sarà ancor più gradevole al nord.Sul settentrione agirà anche tanta instabilità legata all'aria più fresca in continua entrata alle alte quote. Possibilità di rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.