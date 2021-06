METEO | Ancora tanto caldo e afa oggi al sud, rischio forti temporali su parte del nord

Siamo arrivati alla conclusione di questa lunghissima e pesante ondata di caldo sub-tropicale sulle regioni del centro-sud: a partire da domani, infatti, le temperature inizieranno gradualmente a scendere sino a portarsi, entro il week-end su valori consoni all'estate mediterranea, almeno per qualche giorno.

Oggi avremo ancora temperature nettamente superiori alle medie, con nuovi picchi di 40-42°C, mentre l'afa si farà sentire sulle coste sia di giorno che di sera. Subentra inoltre un altro elemento di spicco, che riguarda il nord: i temporali saranno ben più presenti rispetto ai giorni scorsi e potranno dar luogo a fenomeni particolarmente intensi.

METEO 30 GIUGNO 2021 | Il mese di giugno, primo dell'estate meteorologica, si conclude con caldo intenso su tutto il Meridione, con picchi di 40°C in Puglia, Calabria e Sicilia. Caldo afoso su Campania, Sardegna, tutte le coste del sud, Abruzzo, Molise, Lazio, Toscana. Farà caldo anche al nord ma senza eccessi.



Rovesci e temporali in arrivo tra pomeriggio e sera su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e poi soprattutto su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Sarà il Triveneto l'area maggiormente colpita dai fenomeni intensi e più estesi/diffusi: non escludiamo violente grandinate e forti raffiche di vento su trentino, veronese, vicentino, trevigiano, bellunese, pordenonese, udinese.