METEO, altro fronte perturbato in arrivo al nord, peggiora nelle prossime ore su diverse regioni

Mentre piogge e temporali sparsi, ma localmente intensi, stanno interessando il sud Italia, è già alle porte un altro guasto del tempo ad opera di un fronte temporalesco in entrata sul nord-est che però sarà molto rapido e interesserà diverse regioni con rovesci e temporali.

Tra stasera e la notte il maltempo interesserà Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, dopodiché coinvolgerà anche l'Emilia Romagna tra tarda notte e domani mattina. Nubi in aumento anche su Lombardia, Piemonte, Liguria, ma con fenomeni molto rari.

Domani pomeriggio l'instabilità coinvolgerà anche le regioni centrali, ed in particolare Toscana, Marche, Umbria: qui ci aspettiamo temporali a tratti intensi con grandine e piogge a carattere di nubifragio. Nel frattempo avremo un graduale miglioramento sul nord-est e residue piogge sull'Emilia Romagna.

Entro sera i temporali potranno attraversare anche Abruzzo e zone interne del Lazio.

Sulle regioni del sud avremo una breve tregua dai temporali, in attesa di un nuovo peggioramento nel week-end, come già anticipato nei giorni scorsi.