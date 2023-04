METEO: altre piogge e temporali nel week-end - FOCUS zone colpite

Un'insidiosa depressione sta attraversando in queste ore l'Italia, e certamente non in maniera inosservata. Piogge e temporali hanno interessato tante località del nord e del centro Italia, localmente anche con notevole intensità. Segnaliamo anche locali grandinate avvenute su Liguria, Emilia, Lombardia e Toscana. Ora la perturbazione si dirige verso est ma non prima di aver portato rovesci e temporali sparsi su parte del sud nella giornata di venerdì.

Questa perturbazione, tuttavia, sarà determinante per l'arrivo di altri fronti instabili nei prossimi giorni. Un nuovo flusso freddo nord-atlantico supererà la Francia per poi gettarsi nel Mediterraneo nel corso di sabato, pronto a dar vita ad una nuova veloce depressione.

Questa porterà piogge e qualche temporale principalmente su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Qualche temporale non mancherà, sabato, anche su Piemonte occidentale, Liguria occidentale e Valle d'Aosta. Fenomeni sparsi su Toscana e Friuli Venezia Giulia. Altrove non ci aspettiamo fenomeni degni di nota, se non qualche piovasco isolato.

La depressione si organizzerà con più convinzione nella giornata di domenica, grazie alla formazione di un fronte occluso ricco di piogge e rovesci. Il fine settimana sarà perturbato su gran parte del sud e del medio-basso Adriatico, con tempo grigio e piovoso. Andrà meglio sul medio-alto Tirreno e gran parte del nord, dove non ci aspettiamo fenomeni degni di nota.

Per un ritorno dell'instabilità anche al nord occorrerà attendere la prossima settimana grazie alla persistenza di flussi freddi in quota, isolati nel Mediterraneo, come anticipato in questo articolo.