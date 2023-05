Meteo: altre 24 ore di instabilitÃ , poi alta pressione e aumento delle temperature

E' prevista attenuarsi gradualmente nelle prossime ore l'ondata di maltempo sull'Italia, responsabile di pesanti disagi soprattutto in Emilia Romagna e in Sicilia (come abbiamo visto dalle nostre news). Il vortice ciclonico posizionato ormai sullo Ionio si allontanerà (lentamente) ma renderà oggi il tempo ancora instabile al centro-sud.

Avremo dunque fenomeni sparsi su Emilia Romagna (in esaurimento però in mattinata), Marche, Lazio, Abruzzo, settori interni di Campania e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria; qualche rovescio anche su Sardegna centro-meridionale e Sicilia, specie settore tirrenico. Al Nord il tempo tornerà ad essere complessivamente stabile, con annuvolamenti alternati ad ampie schiarite. Qualche isolato rovescio potrà interessare le aree a ridosso dei monti del Nord-Est.

Il miglioramento definitivo lo avremo domani, Giovedì 4 Maggio, quando il vortice depressionario avrà ormai abbandonato la penisola. Avremo soltanto qualche ultima nota di instabilità al Sud, principalmente sulle zone ioniche, quindi Basilicata, Salento, Calabria, Sicilia orientale. Fenomeni che si attenueranno definitivamente entro sera.

Al Centro-Nord, l'avanzata dell'alta pressione favorirà tempo stabile e un ritorno del sole su gran parte dei settori. Inoltre anche le temperature aumenteranno ovunque, raggiungendo anche i 23-24 gradi al Centro-Nord.