Meteo: altra perturbazione in arrivo, forti temporali oggi al nord

Dopo la rapida perturbazione che ieri ha attraversato l'Italia, riuscendo a portare anche i primi locali intensi temporali al nord, si prepara un nuovo passaggio perturbato (anch'esso destinato a durare poche ore).



La nuova perturbazione si trova in Francia, in prossimità delle Alpi ed è caratterizzata da una massa d'aria più fresca alle medio alte quote in movimento da ovest verso est.



A breve quest'aria più fredda irromperà sulle regioni del nord dando vita ad un rapido ma rilevante peggioramento del tempo. Discorso diverso per gran parte del centro-sud dove il tempo si manterrà stabile, trovandosi ai margini della perturbazione e in prossimità dell'anticiclone.



Previsioni meteo per oggi 30 aprile 2020

Il mese di aprile si conclude col maltempo sulle regioni del nord: i cieli ora sereni o poco nuvolosi saranno sostituiti da cieli coperti e temporali (tra tarda mattina e pomeriggio). I fenomeni colpiranno principalmente Lombardia, Emilia occidentale, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni molto rapidi e isolati su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.



Qualche nube in più anche su Toscana, Marche e Umbria ma con basso rischio di piogge, perlopiù relegato all'Appennino.



Attenzione ai fenomeni intensi sulla pianura Padana centro-orientale tra Lombardia, Veneto e Friuli: saranno possibili forti colpi di vento e isolate grandinate. Accumuli di pioggia localmente superiori ai 40-50 mm.