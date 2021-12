METEO: altra perturbazione in arrivo, a breve NEVE e PIOGGE su tante regioni

Dopo qualche ora di tregua ed un risveglio freddissimo da nord a sud, si prepara ad invadere il Mediterraneo una nuova perturbazione nord atlantica. La massa d'aria fredda, di origine artico-marittima, apporterà un ulteriore calo delle temperature rispetto agli ultimi giorni, oltre che nuove piogge e nevicate.

Saranno centro e sud gli obiettivi principali dell'irruzione fredda. Il nord verrà solo lambito dai fenomeni per una durata di gran lunga inferiore rispetto ai settori centro-meridionali, che invece saranno coinvolte dal maltempo sino a domani o addirittura (l'estremo sud) fino a domenica e lunedì.

Ma vediamo in modo dettagliato cosa accadrà oggi 10 dicembre 2021:NORD - nubi in rapido aumento ovunque, ma i fenomeni arriveranno prettamente tra pomeriggio e sera. Ci aspettiamo piogge su Liguria e Romagna, nevicate a bassissima quota o in pianura su astigiano, alessandrino, cuneese (deboli), pavese, piacentino, parmense, modenese, reggiano. Fiocchi in collina su Liguria centro-orientale e Romagna. Più asciutto sul resto del nord.

CENTRO - rapido peggioramento dal primo pomeriggio su Toscana e Lazio con piogge e rovesci. Entro sera il maltempo si estenderà anche ad Umbria, Molise, Abruzzo e Marche. Piogge al mattino e primo pomeriggio in Sardegna, dopodiché avremo un miglioramento. Neve in Appennino oltre i 1200 metri, eccetto l'Appennino emiliano/ligure dove nevicherà fino in collina (sui versanti meridionali) e a bassissima quota sui versanti settentrionali.

SUD - stabile al mattino, poi nubi in rapido aumento. Piogge e rovesci dal pomeriggio su Campania, Sicilia e Calabria, in estensione a Basilicata e Puglia entro sera. Neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri.

Il maltempo proseguirà domani su tutto il centro ed il sud con, in aggiunta, un sensibile calo termico che porterà la neve fino in collina sui settori centrali.