Meteo: altra irruzione fredda al centro-sud, la settimana parte col maltempo

Sembra non esserci un attimo di tregua per il centro-sud: dopo le piogge del week-end e le prime nevicate in montagna, un'altra irruzione fredda è in atto nel Mediterraneo e nuovamente sulle regioni centro-meridionali. Il risveglio stamattina è freddo, ben più freddo del normale, e instabile sul versante adriatico e tante località del centro-sud, mentre è più stabile (ma comunque freddo) al nord.

L'inizio di settimana sarà all'insegna del maltempo su tante regioni: saranno soprattutto Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria a fare i conti con nubi, piogge e isolati forti temporali. Possibilità di isolati nubifragi in Salento. Qualche acquazzone residuo nelle Marche e Sicilia centro-settentrionale.

Tempo più stabile sulle restanti regioni.

Clima freddo su tutta Italia, con almeno 6 gradi sotto le medie del periodo. La neve cadrà in Appennino oltre i 1300 metri di quota tra Abruzzo, Molise e Campania.