Meteo: altra giornata troppo calda e afosa. Un tappeto di sabbia sahariana nei cieli italiani

Timidi raggi di Sole provano a farsi strada tra una spessa coltre di pulviscolo sahariano in sospensione in atmosfera. Su gran parte del centro-sud, isole comprese, i cieli sono velati o addirittura coperti da spesse nubi, formate perlopiù da polvere desertica e la poca umidità presente in quota.

È così iniziata una nuova giornata all'insegna del gran caldo, dell'umidità e della polvere sahariana, un mix tipico delle regioni tropicali purtroppo spostatosi nel Mediterraneo più e più volte nel corso dell'estate.

Anzi, nel corso delle prossime ore potrebbero addirittura registrare temperature ancor più alte di ieri in alcune regioni italiane, soprattutto su Sardegna e Sicilia dove già abbiamo toccato valori di temperatura estremamente alti.

METEO 11 AGOSTO 2021 | Stabile su gran parte d'Italia, non considerando le velature e le nubi dettate dalla sabbia sahariana. Qualche isolatissimo piovasco o temporale di breve durata potrebbe svilupparsi tra mattina e pomeriggio sul Lazio (anche Roma) e nelle zone montuose su Marche e Abruzzo, ma con l'unico merito (o demerito) di far aumentare l'umidità o sporcare al suolo. Caldo in forte aumento al centro-nord, tanto che le massime oscilleranno tra i 34 e 39°C. Picchi di 40°C in Molise. Caldo estremo nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrebbe portarsi nuovamente tra i 43 e 46°C. Isolatissimi picchi di 47-48°C saranno possibili nelle zone interne di catanese, siracusano, ennese.

Il caldo sarà molto afoso su coste e pianure, a causa degli altissimi tassi di umidità relativa.