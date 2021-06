Meteo: altra giornata ricca di temporali, ecco quali regioni saranno nel mirino

Anche oggi la stabilità resterà alla larga dall'Italia: l'assenza di un vero e proprio anticiclone estivo (come quello che arriverà dal week-end) favorisce l'incursione di correnti più fresche alle alte quote verso l'Italia. Questi venti freschi settentrionali irrompono sul nord ed il lato adriatico, dopodiché superano l'Appennino e sfociano sul lato tirrenico sotto forma di acquazzoni e temporali (come spesso avviene in estate).

METEO 10 GIUGNO 2021 | Stabile al mattino quasi su tutta Italia, eccezion fatta per il Triveneto dove avremo nubi e qualche isolato rovescio.

Nel pomeriggio aumenta nettamente l'instabilità: temporali sparsi sui rilievi del Nord e su quelli di Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, possibili e isolati anche fin sulle coste del basso Tirreno e in possibile sconfinamento su Liguria, pianure di Veneto ed Emilia Romagna.