Meteo: altra giornata bollente in tutta Italia, qualche temporale al Nord. Confermata la svolta di Giovedì!

L'alta pressione africana continua a interessare la nostra penisola. Anche la giornata odierna, Martedì 5 Luglio, trascorrerà all'insegna del gran caldo e dei cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno ancora una volta molto elevate in tutta Italia: le massime in genere fra i 32 e i 36 gradi, ma con punte anche sui 38-40 nelle zone interne del Sud e Isole Maggiori.

Qualche disturbo interesserà però il Nord Italia, dove leggere infiltrazioni di aria più fresca in quota determineranno lo sviluppo di temporali, soprattutto nel corso del pomeriggio-sera. Si tratterà di fenomeni più localizzati rispetto alla giornata di ieri, ma localmente di forte intensità.

I fenomeni interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle pianure vicine, in particolare fra Est Lombardia e Veneto. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento durante i fenomeni più intensi.

A ogni modo l'anticiclone africano responsabile di questa lunghissima fase di caldo anomalo ha ormai le ore contate. Fra Giovedì e Venerdì è infatti atteso un brusco abbassamento delle temperature per l'arrivo di aria nettamente più fresca da nord.