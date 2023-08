Meteo: alta pressione, tanto sole e caldo in aumento nel fine settimana, ecco le previsioni

Ci apprestiamo a vivere un fine settimana all'insegna dell'alta pressione che ci garantirà un tempo ampiamente stabile e soleggiato. Tuttavia qualche disturbo sarà presente sulle regioni settentrionali, segnatamente sulle aree alpine, dove potranno verificarsi locali temporali. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 11 Agosto - Giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli in genere sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Locali addensamenti sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo. Caldo in lieve intensificazione al Nord e al Centro con temperature fino a 33-34 gradi sulle zone interne tirreniche e sulla Sicilia. Valori più contenuti sui settori adriatici, da segnalare venti a tratti sostenuti di maestrale sul basso Adriatico.

Sabato 12 Agosto - Tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la penisola. Locali addensamenti sui settori alpini dove saranno possibili dei rovesci o temporali pomeridiani, in particolare su Trentino Alto Adige, alto Veneto. Caldo in ulteriore intensificazione al Centro-Nord dove si farà sentire l'influenza dell'Anticiclone Africano, con temperature che potranno raggiungere i 33-35 gradi nelle aree interne. Valori generalmente più bassi sui settori adriatici e al Sud, dove il caldo sarà nella norma e assolutamente sopportabile.

Domenica 13 Agosto - L'anticiclone africano continuerà a portare caldo piuttosto intenso al Centro-Nord con temperature diffusamente sopra i 32 gradi e fino a 35-36 gradi. Caldo moderato invece al Sud con temperature più o meno prossime alla media. Condizioni di locale instabilità potranno rinnovarsi sui settori alpini, coinvolgendo specialmente i rilievi piemontesi. Stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia.