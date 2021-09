Meteo: alta pressione su quasi tutta Italia, ma il week-end riserva brutte sorprese

L'alta pressione è ancora protagonista su quasi tutta Italia, con qualche eccezione all'estremo sud dove troviamo qualche addensamento e isolate precipitazioni.



Quanto durerà questa situazione statica? Solo per poco: a partire da sabato le condizioni meteorologiche cominceranno gradualmente a peggiorare al nord e, tra domenica e lunedì, anche sul resto della penisola!



METEO 23 SETTEMBRE | Stabile su quasi tutta Italia, salvo addensamenti su ovest Alpi. Qualche nube in più in Sicilia e Calabria, ma piogge relegate alle aree interne del reggino, del palermitano e del trapanese. Venti moderati di maestrale sul basso Adriatico.

Temperature in calo temporaneo lungo l'Adriatico, ma picchi di 28-29°C sul lato tirrenico.



Il bel tempo persisterà ovunque fino a sabato pomeriggio, poi avremo i primi annuvolamenti con rovesci su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Domenica il maltempo sarà diffuso su tutto il nord ed invaderà Toscana e Marche, mentre al sud avremo un improvviso ritorno del caldo africano con temperature fino a 35-36°C.



Ad inizio prossima settimana, tuttavia, un po' di instabilità transiterà anche sulle regioni centro-meridionali favorendo anche un nuovo calo delle temperature.