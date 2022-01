METEO: alta pressione più debole, aumenta l'instabilità su diverse regioni

Una piccola depressione proveniente dalla Francia (e in origine dall'Atlantico) è penetrata nel Mediterraneo arrecando blanda instabilità. Alcune regioni italiane stanno osservando un peggioramento, altre lo vedranno nelle prossime ore: ma in ogni caso sarà un peggioramento davvero blando, con piogge al più deboli e molto disorganizzate.Nella notte qualche piovasco ha bagnato la Liguria, mentre attualmente sono interessate dalle precipitazioni Emilia Romagna e Toscana in primis. Nel corso della giornata avremo un graduale miglioramento su Emilia Romagna e Toscana, mentre qualche piovasco interesserà Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Isolate pioviggini in Appennino tra Abruzzo e Molise. Più stabile sulle coste adriatiche ed il lato ionico, oltre che su tutto il nord.

Entro tarda sera i fenomeni saranno quasi del tutto esauriti su tutta Italia. Temperature al momento stazionarie.

Un altro peggioramento coinvolgerà l'Italia domani a causa di un fronte freddo proveniente dai Balcani: ci aspettiamo piogge ben più estese e locali acquazzoni su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, il tutto legato a venti sostenuti di tramontana ed un netto calo termico. I fenomeni poi si estenderanno anche a Lazio, Campania, Umbria, Calabria e Basilicata.

Tornerà la neve in Appennino, con fiocchi anche fino in collina sul versante adriatico.