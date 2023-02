Meteo: alta pressione in rinforzo, oggi tanto sole al Centro-Nord, ancora qualche fenomeno su estremo Sud

Un campo di alta pressione è in fase di espansione sul Mediterraneo centrale e nei prossimi giorni detterà leggere sulla nostra penisola portando condizioni di stabilità atmosferica e tanto sole.

Oggi, Lunedì 13 Febbraio, sarà una giornata caratterizzata da bel tempo quasi ovunque. Al Centro-Nord i cieli saranno in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Al Meridione invece avremo ancora la presenza di nubi sparse e qualche precipitazione interesserà Calabria e Sicilia per effetto di una residua circolazione depressionaria fra Nord Africa e l'area ionica che andrà poi attenuandosi nella giornata di domani.

Precipitazioni oggi 13 Febbraio: residui fenomeni all'estremo Sud, su Calabria e Sicilia, specie settori orientali e meridionali Fonte: Lamma Toscana

Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, con valori massimi diurni fino a 10-12 gradi al Nord, 12-14 gradi al Centro-Sud. Ventilazione in genere debole dai quadranti settentrionali.