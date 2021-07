Meteo: alta pressione in netto rinforzo, ulteriore aumento delle temperature

Risveglio stabile su tutta Italia grazie ad un repentino rinforzo dell'alta pressione, capace di spazzar via la massa d'aria fresca e instabile arrivata nello scorso week-end. Le temperature notturne sono ancora piuttosto fresche e gradevoli, ma lo saranno ancora per pochi giorni in quanto inizieranno a prevalere le calde correnti africane e soprattutto il crescente aumento dell'afa.

METEO 21 LUGLIO 2021 | Tempo stabile e soleggiato su quasi tutta Italia ma attenzione a possibili isolati temporali pomeridiani lungo i rilievi. I fenomeni riguarderanno soprattutto l'Appennino settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana: qui potremo assistere a temporali a tratti molto intensi con grandine e isolati nubifragi. Isolati acquazzoni anche sull'Appennino abruzzese e lucano, oltre che sull'arco alpino.Le temperature aumenteranno ulteriormente oggi specie sul lato adriatico. Le massime più alte, però, le registreremo ancora sul lato tirrenico e in pianura Padana dove si prospettano punte di 36-37°C.