Meteo: alta pressione a pieno sull'Italia, temperature da fine aprile oggi

L'anticiclone sta sovrastando tutta Italia e la prova evidente è nello scatto satellitare che vi proponiamo, il quale mostra la totale assenza di nubi sul territorio italiano.La giornata odierna sarà stabile ovunque, con cieli sereni da nord a sud e clima da piena primavera. Le temperature sono attese in leggero aumento rispetto a ieri, portandosi su valori tipici della fine di aprile o addirittura dell'inizio di maggio (in base alle medie stagionali della nostra penisola).

Le aree più calde saranno la pianura Padana e le aree interne di Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Basilicata e Calabria. Sempre più probabili temperature fino a 22-23°C in bassa Lombardia, basso Veneto, Piemonte, Emilia. Fino a 21-22°C sulle restanti regioni.

Queste le temperature massime previste oggi (fonte meteolive.it):



Ma quanto durerà questa stabilità? Non molto osservando gli aggiornamenti per il fine settimana e la fine del mese.