Meteo: alcuni temporali con grandine fra giovedì sera e Sabato, migliora Domenica

L'Anticiclone Africano sta raggiungendo in queste ore l'apice della sua forza rendendo il clima molto caldo soprattutto nelle aree interne della penisola, dove si registrano temperature diffusamente oltre i 32-33 gradi, e punte sui 37-38 gradi. Valori nettamente al di sopra della norma.

Questo caldo estremo non avrà però lunga vita. Un fronte atlantico in avvicinamento da Ovest si sta portando a ridosso delle Alpi, innescando già i primi temporali sulle aree alpine di Nord-Ovest e che nella serata di oggi (giovedì) irromperanno anche su alcune zone di pianura del Piemonte e si sposteranno su Alpi e Prealpi centrali.

Nel corso di Venerdì e poi nella giornata di Sabato la "coda" di questo fronte valicherà le Alpi e scivolerà verso sud interessando tutta la penisola.

L'effetto principale sarà un generale calo termico, quindi la fine di questa breve ma intensa ondata di calore di matrice sub-tropicale. Ma oltre al calo delle temperature l'ingresso dell'aria fresca renderà più instabile l'atmosfera e porterà allo sviluppo di alcuni temporali sparsi.

Non si tratterà di un peggioramento molto organizzato ma di fenomeni sparsi qua e là che tenderanno a interessare soprattutto le aree orientali e i settori appenninici della penisola.

Dove colpiranno i temporali?

Del peggioramento di stasera (giovedì sera/notte) abbiamo già detto, attenzione quindi alle possibili grandinate sulle Prealpi Piemontesi/Lombarde e sulle zone di pianura adiacenti.

Più nel dettaglio, nella notte su venerdì e giornata di Venerdì, avremo possibilità di temporali su Nord-Est, specie Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, parte del Centro, ovvero Marche, Umbria, Toscana orientale. In tarda serata di venerdì e nottata dei temporali potranno spingersi anche su Abruzzo e zone interne del Lazio.

Sabato il maltempo abbandonerà il Nord-Est e i temporali interesseranno le regioni del Centro-Sud: Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Campania le zone coinvolte. Altrove il tempo sarà generalmente stabile e in gran parte soleggiato.

Come detto i fenomeni colpiranno a carattere sparso, quindi non aspettiamoci piogge ovunque. Inoltre saranno in genere di breve durata, ma non per questo trascurabili, in quanto potranno assumere facilmente carattere di forte intensità ed essere associati a grandinate di medie e localmente grosse dimensioni.

Un accenno infine alla giornata di Domenica, che vedrà gli ultimi acquazzoni probabilmente solo all'estremo Sud, ma un tempo nel complesso stabile e ampiamente soleggiato, con un clima caldo senza eccessi.