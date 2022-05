Meteo: al via una settimana estiva, TEMPORALI possibili oggi e domani

È appena cominciata una settimana dal sapore estivo da nord a sud, come già dimostrato dalle temperature decisamente anomale rilevate alle 7.30: registriamo temperature fino a 21-22°C sulle regioni adriatiche e picchi addirittura di 24°C su vibonese e reggino. Trattasi di temperature simil-tropicali, decisamente anomale per la metà di maggio!Tutto questo è frutto di un vasto campo di alta pressione ben radicato nel Mediterraneo centro-occidentale, che richiama aria calda dal nord Africa. Questo anticiclone si rafforzerà ulteriormente tra giovedì e sabato, assumendo connotati tipici del pieno dell'estate! Proprio in quei giorni potremo sfiorare clamorose temperature di 34-35°C in particolare al nord.

Fino a mercoledì, invece, avremo qualche disturbo legato a refoli più freschi provenienti dal centro Europa. In particolare avremo la possibilità di qualche temporale o rovescio pomeridiano in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud. Inoltre mercoledì soffierà un moderato vento di maestrale sul basso Adriatico e al sud, favorendo un momentaneo calo delle temperature.