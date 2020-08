METEO A 7 GIORNI: rinforzo dell'alta pressione con temperature elevate, poi...

L'impulso d'aria instabile che ci sta interessando in questi giorni, è previsto perdere di importanza, sostituito da un nuovo rinforzo dell'alta pressione accompagnata da temperature più elevate. La riscossa anticiclonica accompagnata dalle masse d'aria calda africane, si farà sentire su tutto il Paese ma porterà valori particolarmente elevati al sud, dove prevediamo estremi termici massimi anche fino a +40°C soprattutto tra venerdì e sabato. L'onda anticiclonica africana avrà una durata limitata allo spazio di pochi giorni ma risulterà piuttosto intensa, alla quota di circa 1500 metri, l'analisi del modello americano sembra confermare l'arrivo di temperature pari o superiori alla soglia dei +25°C, tali isoterme colpiranno nello specifico le Isole Maggiori, con un picco di calore previsto sulla Sardegna venerdì 21 agosto, sulla Sicilia sabato 22. Ecco una stima dei valori al suolo previsti dal modello americano per il prossimo venerdì:

L'ondata di caldo avrà una durata limitata e le correnti occidentali oceaniche tenteranno di organizzare una nuova perturbazione sull'Europa centrale nel prossimo fine settimana, in modo marginale, ne potrebbero essere interessate soprattutto le regioni settentrionali, con dei nuovi temporali ed infine una nuova limata delle temperature sotto la spinta dei venti di Libeccio e Maestrale. Un ricambio d'aria si farà sentire lunedì 24 e martedì 25 anche al centro ed al sud, ma qui probabilmente senza alcun fenomeno di sorta.



Si tratta quindi di un'onda mobile che sarà seguita da un nuovo rimescolamento dell'aria che entro l'inizio della prossima settimana si farà sentire su tutto il Paese, sebbene con effetti più decisi sul quadro termico previsto nelle regioni settentrionali. Analisi in quota del modello americano riferita a martedì 25 agosto, dove osserviamo una nuova distensione anticiclonica questa volta di tipo oceanico:

Sintesi previsionale da mercoledì 19 a mercoledì 26 agosto:

Mercoledì 19 ultimi temporali al centro ed al sud, soprattutto sui versanti adriatici. Tempo soleggiato con rialzo delle temperature altrove.



Giovedì 20 soleggiato con temperature in netto rialzo e picchi considerevoli di caldo per il sud.



Venerdì 21 molto caldo su tutta l'Italia, con valori particolarmente elevati sul Mezzogiorno.



Sabato 22 arriva qualche temporale al nord, ancora soleggiato e molto caldo sul resto del Paese.



Domenica 23 qualche temporale sul nord-est, rinforzo dei venti freschi di Maestrale sui bacini occidentali, con flessione termica ad iniziare dalla Sardegna e dal nord Italia.



Lunedì 24 ricambio d'aria con venti di Maestrale in previsione anche per il centro ed il sud, soprattutto versanti tirrenici.



Martedì 25 e mercoledì 26 ancora soleggiati con temperature in nuovo, leggero rialzo.