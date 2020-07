METEO A 7 GIORNI: fine dell'ondata di caldo al centro ed al sud, prossima settimana con l'anticiclone delle Azzorre

Una "goccia" d'aria più fresca raggiunge il Mediterraneo centrale proprio in queste ore, portando con sè un cambiamento delle condizioni atmosferiche in primis sotto il profilo delle temperature che proprio in questo fine settimana, saranno soggette ad una riduzione anche sensibile rispetto ai valori misurati in settimana soprattutto al centro ed al sud.

Alcune località infatti hanno misurato estremi termici massimi anche fino a +40°C, costituendo di fatto la prima, SEVERA, ondata di caldo della stagione. Adesso però l'aria fresca atlantica giungerà in nostro aiuto, una piccola ma insidiosa circolazione fresca alle quote superiori, porterà un ribasso delle temperature che si farà sentire su tutto il Paese, senza dubbio portando un beneficio maggiore sulle regioni del centro e del sud, dove la differenza rispetto ai valori massimi registrati i giorni trascorsi, si farà evidente.

Analisi in quota calcolata dal modello americano per domenica 5 luglio, nella quale possiamo osservare la circolazione d'aria fresca in quota che si porta sulle regioni del sud:

Nel corso della prossima settimana, i modelli confermano ormai in "via ufficiale", il rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre sull'Europa e sul Mediterraneo e quindi di un sensibile miglioramento del tempo.

Il tempo tornerà a rilassarsi, anche se una certa instabilità di fondo continuerà ad insistere sulle regioni del Mezzogiorno, segnatamente nelle località interne.

Le temperature segneranno un nuovo rialzo ma questa volta mancando un contributo africano, non saranno più raggiunti valori particolarmente elevati. Dalla seconda metà della settimana le circolazioni atlantiche potrebbero nuovamente portare un incremento dell'instabilità al nord, soprattutto sulla fascia alpina e prealpina ma possibili anche nelle zone di pianura soprattutto del nord-est. Analisi in quoa del modello americano riferita a giovedì 9 luglio:

Sintesi previsionale da sabato 4 a sabato 11 luglio:

Sabato 4 ancora con rischio di temporali nella prima mattinata su Emilia-Romagna, al centro e al sud su Campania, Basilicata e Puglia. Calo termico che si farà sentire ovunque.



Domenica 5 spunti d'instabilità con temporali sui rilievi del centro e del sud. Più sole al nord. Temperature in lieve rialzo.



Lunedì 6 rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo, soleggiato al centro ed al nord, qualche temporale sui rilievi del sud. Ripresa termica.

Martedì 7 soleggiato con temperature estive. Spunti d'instabilità pomeridiana sui rilievi.



Mercoledì 8 soleggiato ed estivo.



Giovedì 9 torna qualche temporale sulle Alpi, soleggiato altrove.



Venerdì 10 e sabato 11 qualche temporale sulle Alpi, soleggiato ed estivo altrove.