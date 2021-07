METEO A 7 GIORNI: fiammata dell'anticiclone africano ma avrÃ  breve durata

Si sta svilupoando proprio in queste ore una nuova figura anticiclonica africana sul Mediterraneo. Il sollevamento dell'onda altopressoria muove i primi passi già nella giornata odierna che risulta soleggiato e stabile su tutto il Paese. A partire da domani, martedì 6 luglio, il richiamo di correnti calde africane sarà accompagnato da un rialzo della temperatura particolarmente sensibile al centro e al sud Italia. L'asse di risalita dell'anticiclone africano viene inquadrato dai modelli sulle regioni del centro Italia, laddove tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio è atteso il picco di CALDO con valori assai elevati su regioni come Toscana, Umbria, Lazio.

Martedi 6 prima giornata di grande caldo, valori massimi che al nord saranno compresi tra +32°C/+35°C, al centro i valori massimi si spingeranno fino a +37°C/+38°C su entroterra di Lazio, Umbria, Toscana. Al sud massime comprese tra +33/+36°C. In Sardegna picchi locali fino a +38°C/+39°C.

Mercoledì 7 al nord valori massimi compresi tra +32°C/+35°C, con picchi fino a +38°C su Emilia-Romagna. Al centro sarà una giornata di grande caldo, le massime nelle località pianeggianti interne saranno comprese tra +34°C/+37°C, con picchi possibili fino a +38/+40°C su Firenze, Arezzo, Perugia, Spoleto, Terni. Picchi massimi fino a +40°C anche in Sardegna. Al sud massime comprese tra +35°C/+38°C, locali punte fino a +39°C sulle province di Foggia e Matera.

Stima delle temperature previste dal modello americano GFS al piano isobarico di 850hpa (circa 1500 metri) nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio, ondata di caldo in piena azione sulle regioni centrali e meridionali italiane:

Tra giovedì e venerdì ci sarà spazio per l'avanzamento di una nuova saccatura dall'ovest Europa verso le regioni settentrionali italiane, con tempo in peggioramento e rischio di qualche forte temporale specie sull'angolo nord-occidentale. Analisi in quota del modello Lamma Toscana riferita al pomeriggio di giovedì 8 luglio, arrivo di un cavo d'onda sulle regioni del nord, con forti temporali: