METEO A 7 GIORNI: dal weekend ritornano temporali e instabilità, vediamo dove

Il rinforzo dell'alta pressione sull'ovest Europa costruisce una vera e propria barriera che nei prossimi giorni bloccherà l'ingresso delle correnti occidentali sul Mediterraneo. Questa che apparentemente potrebbe sembrare una notizia positiva per gli amanti del caldo e dell'estate, anticipa in realtà un'evoluzione di tipo instabile che si farà vedere nel nostro Paese già a partire da questo fine settimana. Si sta sviluppando una corrente di aria più fredda da nord-est che scivolando lungo il fianco orientale dell'alta pressione, raggiungerà il nostro Paese provocando lo sviluppo di nuvolosità anche di tipo convettivo, associata a precipitazioni e rovesci sparsi di pioggia. In gran parte si tratterà di episodi ad evoluzione locale, che privilegeranno soprattutto le ore più calde del giorno, concentrandosi sui rilievi di Alpi e Appennino, tuttavia non mancherà anche qualche fenomeno in pianura soprattutto domenica e lunedì. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la mattinata di domenica 30 maggio:





Giovedì 3 e venerdì 4 giugno l'azione instabile portata dalla trottola ciclonica in sede balcanica tenderà a scemare, attenuando i suoi effetti sul nostro Paese. Con tutta probabilità ne prenderà il posto una figura di alta pressione dalle chiare origini subtropicali che potrebbe portare un innalzamento della temperatura fino a valori di inizio estate anche sulle regioni del nord, con un riscaldamento deciso dei valori termici. La ricetta per il futuro sarà ancora l'instabilità ma accompagnata da un profilo delle temperature che tenderà inevitabilmente a prendere qualche grado in più, avvicinandoci così inesorabilmente all'estate. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo venerdì:

Sintesi previsionale da sabato 29 maggio a sabato 5 giugno:

Sabato 29 con qualche spunto temporalesco al centro e al nord, specie sui rilievi. Soleggiato altrove. Temperature in lieve flessione.



Domenica 30 qualche precipitazione al mattino sulle regioni di nord-ovest e sul medio versante adriatico. Rischio di temporali sui rilievi anche al pomeriggio, specie sulle Alpi. Più sole altrove. Flessione termica.



Lunedì 31 maggio qualche spunto temporalesco al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, qualche sconfinamento possibile sul versnte tirrenico. Temperature di nuovo più fresche.



Martedì primo giugno qualche isolato temporale sarà possibile al pomeriggio sui rilievi, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.



Mercoledì 2 rischio di qualche temporale pomeridiano sui rilievi del centro e del nord, Sardegna inclusa. Soleggiato altrove. Lieve ripresa termica.



Giovedì 3 con tempo più caldo e stabile.



Venerdì 4 e sabato 5 giugno tornerà qualche temporale al nord, mentre resterà sereno e caldo al centro e al sud, con valori termici ormai vicini all'estate.