METEO A 7 GIORNI: anticiclone ma non per molto

Nelle ultime ore un violento temporale ha colpito duramente alcune province del Piemonte, dove la pioggia e la grandine sono state accompagnate da raffiche di vento estremamente intense. Questo temporale è stato provocato dal contrasto tra l'aria fresca oceanica con l'aria ben più calda di origine subtropicale veicolata dall'anticiclone africano. Questi fenomeni sono destinati a ripetersi anche tra il tardo pomeriggio odierno e le prime ore della sera, soprattutto su Lombardia e Veneto. La traccia lasciata dal passaggio di questo veloce impulso di instabilità verrà ricucita rapidamente dal successivo rinforzo dell'alta pressione annunciato dai modelli già a partire da domani, venerdì 9 luglio.



WEEKEND CON TEMPO TRANQUILLO.



Il fine settimana vedrà ancora la presenza di un campo anticiclonico atto a proteggere il nostro Paese dalle perturbazioni più oganizzate che interesseranno le latitudini settentrionali europee, passando al di là delle Alpi. Le temperature risulteranno ancora piuttosto calde. Sabato ci sarà spazio per una lieve flessione dei valori anche al sud, mentre domenica farà capolino una nuova rimonta anticiclonica subtropicale, con valori di nuovo in rialzo. Analisi in quota del modello europeo riferita a domenica 11 luglio:

FORTE PERTURBAZIONE DA MARTEDì.



Anche gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano un declino dell'alta pressione a partire dall'inizio della prossima settimana. Una nuova circolazione di bassa pressione troverà spazio per spingere la propria influenza dall'oceano Atlantico verso il bacino centrale del Mediterraneo. Rovesci, temporali e calo termico saranno pronti a conquistare lo stivale italiano nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 luglio, specie le regioni del centro e del nord. Seguirebbe un generoso calo termico. Potrebbe trattarsi della prima battuta d'arresto della stagione estiva. Analisi in quota del modello europeo riferita a martedì 13 luglio: