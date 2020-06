Meteo a 15 giorni: l'ESTATE proverà ad ammantare di SOLE il centro e il sud, mentre il nord...

L'estate proverà ad imporsi sull'Italia nella seconda parte del mese, ma non sarà un dominio inossidabile; la situazione a scala europea resterà abbastanza fluida stante la permanenza di un getto atlantico ancora in salute.

In altre parole, l'instabilità non sarà più padrona di tutta l'Italia, ma limiterà la sua influenza a parte delle regioni settentrionali. Al centro e al sud dovrebbe regnare il bel tempo con temperature massime in graduale aumento.

La media degli scenari del modello americano valida per giovedi 18 giugno mostra quanto detto poco sopra:

Per comodità abbiamo tracciato una linea blu: più a sud avremo sole e caldo a parte qualche isolato temporale nelle aree interne; più a nord invece regneranno condizioni di variabilità con rischio di temporali su Alpi, Prealpi e zone dell'alta pianura.

Questa sorta di dicotomia climatica potrebbe andare avanti anche in seguito. Se con un balzo virtuale ci spostiamo avanti di 5 giorni, ovvero a martedi 23 giugno, la media degli scenari americana prevede una situazione molto simile alla mappa precedente:

Notate l'Europa centrale e il nord Italia sotto il tiro delle correnti fresche di matrice atlantica foriere di tempo variabile, a tratti anche instabile.

Il centro e le regioni meridionali seguiteranno invece ad essere protette dall'alta pressione con condizioni di tempo sostanzialmente stabile e più caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località