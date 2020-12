Meteo a 15 giorni: anticiclone in arrivo, ma per Natale...

Una pausa a tutto il maltempo giunto in questi giorni è prevista intorno alla metà del mese, una tregua davvero provvidenziale perché salva i paesi alpini, in molte aree sommersi dalla neve, da disagi molto gravi e evita a molte regioni, in zona Cesarini, una situazione potenzialmente alluvionale.



Il miglioramento interverrà soprattutto da martedì 15 e potrebbe proseguire sino a venerdì 18, non molto dunque. Vediamo cosa accadrà in questo frangente, ecco l'analisi termica a 1500m prevista per l'alba di martedì 15:

Si nota l'avvezione di aria mite diretta anche verso il Mediterraneo, che coinciderà con una stabilizzazione del tempo sull'Italia, ma anche con il ritorno delle inversioni termiche, delle nebbie e dell'aria stagnante nelle grandi aree urbane.



Da mercoledì 16 a giovedì 17 dicembre l'anticiclone dovrebbe assicurarci la sua massima performance, come vediamo in questa mappa qui sotto, favorito nella sua distensione "a cupola" sull'Italia dall'affondo di una depressione a ridosso del Portogallo :

Da venerdì 18 dicembre si scorgono delle novità: non vogliamo parlarvi del solito flusso occidentale che potrebbe intervenire a limare le velleità anticicloniche determinando variabilità e qualche fenomeno relegato al nord e al massimo alle regioni centrali tirreniche, bensì di un'ipotesi ben più ardita, sebbene ancora non molto probabile.



Si tratterebbe di un tentativo di espansione verso nord dell'anticiclone, non ostacolato da una corrente a getto più debole del previsto, che presterebbe il fianco al rientro di correnti fredde da nord-est foriere di una fase invernale da sabato 19 in poi ma con conseguenze tutte da verificare. Vi proponiamo l'evoluzione sia a livello termico a 1500m, che a livello pressorio a 5500m e al suolo:

Non sembra per la verità un "blocking" anticiclonico di quelli destinati a durare, ma quando rientra aria fredda da est le sorprese spesso non mancano. Teniamola dunque come opzione da non scartare a priori.



IN SINTESI il tempo da metà dicembre a Natale potrebbe essere caratterizzato da:



-una temporanea rimonta dell'alta pressione tra il 14 e il 18 dicembre (abbastanza probabile)



-il passaggio a variabilità entro sabato 19 o da ovest con qualche precipitazione al nord ma poco freddo, o da nord-est, in questo secondo caso (peraltro meno probabile) le temperature calerebbero bruscamente e interverrebbero anche nevicate lungo la dorsale appenninica dell'Emilia-Romagna e del medio Adriatico.



Seguite gli aggiornamenti, si tratta solo delle prime ipotesi.