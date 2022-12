Meteo 7 giorni: poche piogge in attesa di un CAPODANNO primaverile

Il Natale sta trascorrendo senza patemi meteorologicamente parlando grazie all'invadenza dell'anticiclone sub-tropicale su tutto il Mediterraneo. Il Sole ha illuminato gran parte del centro e del sud, oltre che i monti, mentre le nebbie hanno pervaso la Val Padana.

Questa condizione, a dir poco deleteria per lo Stivale dal punto di vista idrico, potrebbe protrarsi per parecchi giorni, addirittura fino ai primi giorni di gennaio come esplicato in questo articolo. Una lieve flessione dell'anticiclone è prevista tra 28 e 31 dicembre, ma sarà molto poco probabile osservare grandi cambiamenti del tempo.

Solo qualche pioggia sparsa potrà raggiungere i settori tirrenici e il nord, ma con accumuli di poco conto soprattutto a ridosso dei monti di Liguria e alta Toscana.

Per il resto avremo ben poco di cui discutere, considerando che si alterneranno cieli nuvolosi a cieli poco nuvolosi su gran parte della penisola fino al termine dell'anno. In questo finale di dicembre, inoltre, prevarranno temperature superiori alle medie del periodo su tutta Italia e addirittura su gran parte d'Europa, come si evince dalla simulazione dell'anomalia di temperatura media tra 26 e 31 dicembre!

Poi, tra San Silvestro e Capodanno, l'anticiclone potrebbe nuovamente accelerare su tutta Italia e portare tempo stabile praticamente ovunque. Le solite nubi basse e nebbie al nord e sull'alto Tirreno, il sereno sul resto d'Italia con clima gradevole.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 26 dicembre: Santo Stefano con la stabilità su tutta Italia. Nebbie e nubi basse in Val Padana, alto Tirreno e Liguria. Temperature in aumento in montagna e al sud.

Martedì 27 dicembre: primi segni di cedimento dell'anticiclone africano. Nubi in aumento al nordovest e lato tirrenico per l'avvicendamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 dicembre: nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, con piogge sparse. Nubi in aumento sul lato tirrenico meridionale. Più stabile sul lato adriatico e quello ionico.

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, solite nubi e nebbie al nord. Più stabile sui settori orientali. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e rare piogge sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Sabato 31 dicembre: alta pressione ancora una volta in rinforzo su tutto lo Stivale. Tempo stabile da nord a sud, seppur grigio e nebbioso in Val Padana e sull'alto Tirreno.

Domenica 1 gennaio 2023: alta pressione su tutta Italia, nubi basse e nebbie in Val Padana, nubi anche sull'alto Tirreno e Liguria. Soleggiato altrove.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località