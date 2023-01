Meteo 7 giorni: periodo più MOVIMENTATO subito dopo l'Epifania!

Siamo agli sgoccioli del lungo periodo di stabilità che ha interessato tutta Italia e che ha tenuto ben distante l'inverno. A partire dal week-end si affaccerà una perturbazione atlantica nel Mediterraneo che avrà l'arduo compito di riportare la pioggia su tante località da nord a sud, oltre che la neve in montagna. Pensate che al momento la neve è in via di fusione oltre i 2000-2500 metri sia sulle Alpi che in Appennino, come se ci trovassimo in tarda primavera.

La pioggia è praticamente confermata, seppur non bagnerà ogni area dello Stivale. Il maltempo irromperà proprio durante il ponte dell'Epifania, come già spiegato in questo articolo. I settori più esposti saranno quelli tirrenici e del nord Italia, particolare alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli: qui potremo registrare, tra domenica e lunedì, picchi di pioggia superiori ai 60-70 mm. Fenomeni molto meno presenti e più deboli sul Piemonte, Liguria occidentale, sul versante adriatico e quello ionico.

La perturbazione sarà piuttosto rapida, difatti già martedì avrà quasi del tutto abbandonato l'Italia. Man mano che il maltempo transiterà sui Balcani si attiveranno correnti più fredde provenienti dal centro-nord Europa che faranno scendere ovunque le temperature e ci faranno riassaporare un'atmosfera pienamente invernale. L'aria fredda ci farà compagnia molto probabilmente per quasi tutta la prossima settimana.

Il maltempo, però, non finisce qui: salgono le possibilità di un'altra rapida perturbazione atlantica nel corso della prossima settimana tra 12 e 13 gennaio che regalerebbe piogge dapprima al nord, poi al centro e infine al sud:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 6 gennaio: alta pressione ben presente su tutta Italia ed Epifania all'insegna della stabilità. Nubi e nebbie in Val Padana, soleggiato e fresco in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 7 gennaio: nubi più compatte al nord e centro Italia, pioviggini su Lazio, Toscana, Liguria. Temperature in lieve calo.

Domenica 8 gennaio: piogge più diffuse e organizzate al nordovest, fenomeni assenti o molto rari altrove. Temperature in lieve calo.

Lunedì 9 gennaio: maltempo sulle regioni tirreniche e al nord. Piogge a tratti di moderata entità e neve in montagna oltre 1200 metri sulle Alpi. Piogge sparse in arrivo anche sul lato adriatico. Temperature in calo.

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord, irrompe aria più secca! Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio: nuovo peggioramento in arrivo al nord per effetto di un'altra rapida perturbazione atlantica! Più stabile al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

