Meteo 7 giorni: la settimana parte con l'anticiclone, poi...

Mentre si consumano le ultime note di instabilità al sud possiamo già porre lo sguardo alla prossima settimana, destinata ad essere in gran parte caratterizzata da un vasto campo di alta pressione.

Per tante regioni potremo parlare di una tipica ottobrata, ovvero un periodo molto mite e gradevole che arriva (storicamente) nel mese di ottobre. Ad assaporare le temperature più elevate saranno il nordovest, le regioni tirreniche e le isole maggiori dove potremo sfiorare i 25-27°C in tante località, soprattutto tra martedì 4 e giovedì 6 ottobre.

C'è tuttavia una piccola novità, di cui già vi avevamo accennato qualche giorno fa: tra giovedì 6 e sabato 8 l'anticiclone potrebbe già cominciare a scricchiolare a causa di una goccia fredda in arrivo da ovest, che ne andrebbe a ledere la base situata nel Mediterraneo centro-meridionale. Questa massa d'aria più fresca e instabile (una piccola ma insidiosa depressione) potrebbe generare un peggioramento su Sardegna e Sicilia e, a seguire, anche sulle regioni del sud (indicativamente tra 7 e 8 ottobre). Poco o nulla da segnalare per il resto d'Italia, che vivrà una settimana molto stabile e avara di piogge.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 2 ottobre: residui fenomeni al sud, tempo in rapido miglioramento grazie un graduale rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 3 ottobre: alta pressione in rinforzo ovunque, cieli sereni o poco nuvolosi. Rari fenomeni sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 4 ottobre: anticiclone sul Mediterraneo occidentale e perturbazioni atlantiche del tutto bloccate. Aria più fresca ma secca in Italia proveniente dai Balcani. Temperature in aumento lieve nelle massime.

Mercoledì 5 ottobre: tempo generalmente stabile su gran parte d'Italia eccetto rari fenomeni al sud legati a correnti più fresche balcaniche. Temperature stazionarie.

Giovedì 6 ottobre: stabile su quasi tutta Italia, possibile peggioramento in Sardegna per l'arrivo di una piccola e insidiosa depressione da ovest. Temperature stazionarie o in aumento lieve.

Venerdì 7 ottobre: stabile quasi ovunque, eccetto rovesci e temporali su Sardegna e Sicilia. Temperature stazionarie.

Sabato 8 ottobre: possibili piovaschi sparsi e qualche forte temporale al sud e in Sicilia. Più asciutto e stabile altrove.

