Meteo 7 giorni: il FREDDO protagonista della settimana, dove il maltempo?

L'esordio della primavera meteorologica, che avrà inizio martedì 1 marzo, sarà tutt'altro che primaverile e presenterà condizioni meteorologiche da pieno inverno.

Come già accennato in questo articolo, l'Italia farà i conti a breve con una notevole ondata di freddo continentale che darà luogo a nevicate fino a quote bassissime sul lato adriatico e al sud.

I fiocchi di neve si manifesteranno, nel corso di martedì, a tratti fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e nord Puglia. Accumuli sparsi e localmente importanti sulle colline e in Appennino (anche oltre 30 cm possibili su Abruzzo, alto Molise e Basilicata).

Resta ai margini il nord, che oltre qualche fenomeno di passaggio stasera vedrà solo freddo sterile.

In settimana, tra mercoledì e giovedì, avremo un momentaneo ritorno della stabilità ma in un contesto piuttosto freddo specie nelle ore notturne. Sarà facile imbattersi in minime inferiori allo zero in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud, mentre le massime tenderanno a salire leggermente.

Nel fine settimana possibile nuovo appuntamento col maltempo, come evidenziato dalla media degli scenari del modello GFS: l'intrusione di aria instabile nord atlantica potrebbe favorire il ritorno del maltempo su gran parte d'Italia con neve in collina, grazie alla permanenza delle basse temperature.

Di diverso avviso la media degli scenari di ECMWF, che intravede un blando peggioramento solo all'estremo sud nel week-end.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 1 marzo: rapido peggioramento sul medio-basso Adriatico e al sud, possibili fiocchi di neve a bassissima quota su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Nevicate più consistenti su colline e rilievi, fino a 20-30 cm su Appennino abruzzese, molisano e lucano. Sereno al nord. Temperature in netto calo.

Mercoledì 2 marzo: residui fenomeni al sud al mattino, dal pomeriggio soleggiato su quasi tutta Italia. Clima gelido all'alba.

Giovedì 3 marzo: stabile su quasi tutta Italia, nubi in aumento dalla sera. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 marzo: generalmente stabile e momentaneo aumento termico nelle massime.

Sabato 5 marzo: nuovo guasto ad opera di correnti fredde nord atlantiche, possibile ritorno della pioggia al nord e lato tirrenico.

Domenica 6 marzo: perturbato al centro e al sud, neve in Appennino. Temperature stazionarie.

Lunedì 7 marzo: anticiclone lontano dall'Italia e persistenza di condizioni di instabilità e clima freddo.

