Meteo 7 giorni: il caldo ritorna nel Mediterraneo, ma...

Sembra ormai assodato il ritorno, per certi versi in grande stile, del caldo africano. L'ipotesi, emersa negli ultimi giorni di agosto, ha acquistato sempre più conferme col passare delle ore fino a diventare una previsione con alte possibilità di realizzazione.

La prossima settimana sarà più calda da nord a sud, ma saranno le regioni meridionali ad assistere ad una vera e propria impennata delle temperature e pertanto al ritorno del caldo intenso e fastidioso. Tra lunedì e martedì il caldo sarà ancora accettabile, ma da mercoledì e fino al termine della prossima settimana (nel periodo tra 7 e 11 settembre) le temperature saliranno fino a 7-9°C oltre le medie del periodo su quasi tutto il sud. Sicilia e bassa Calabria saranno le aree più colpite dal gran caldo, dove registreremo picchi massimi superiori ai 36-38°C.

Come già visto in questo articolo, le anomalie di temperatura saranno via via meno possenti verso nord, fino ad arrivare ad appena 1-2°C di "sopra-media" sul settentrione.

All'aumento termico corrisponderà anche una maggior stabilità dell'aria al sud, per quasi tutta la prossima settimana, eccezion fatta per qualche raro passaggio nuvoloso sul lato tirrenico.

Andrà peggio (o meglio, dipende dai punti di vista) al centro e al nord: qui a partire da mercoledì scorreranno nuove perturbazioni che regaleranno piogge e temporali localmente intensi. Le uniche piogge previste al sud nell'arco dei prossimi sette giorni sono quasi tutte relegate a questo week-end (3-4 settembre).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 3 settembre: temporali e piogge al centro, molto più disorganizzati al nord. Momentaneamente stabile al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 settembre: residue piogge sparse al centro e zone interne del sud, con tendenza ad un rapido miglioramento. Alta pressione in graduale rinforzo e temperature in aumento.

Lunedì 5 settembre: stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Temperature in aumento.

Martedì 6 settembre: anticiclone africano al sud e caldo a tratti intenso. Caldo meno evidente al nord ma tempo generalmente stabile. Possibile qualche temporale in serata al nordovest.

Mercoledì 7 settembre: instabile al nord e al centro, più stabile al sud. Temperature in aumento.

Giovedì 8 settembre: generalmente stabile al sud, più nubi al centro e al nord. Rischio temporali intensi sul settentrione. Temperature stazionarie al nord, in aumento altrove.

Venerdì 9 settembre: insistono nubi, piovaschi e locali temporali al nordest e medio-alto Tirreno. Nubi di passaggio al sud senza particolari fenomeni. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

