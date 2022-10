Meteo 7 giorni: finalmente movimenti autunnali all'orizzonte!

Le ipotesi circa un graduale cedimento dell'anticiclone nei primi giorni di novembre, accennata negli ultimi giorni, iniziano a prendere forma e ad acquistare sempre più credibilità. Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici propendono per un cambio di scenario a partire da novembre, in particolare dal 2, cominciando dai settori più nord-occidentali del Paese.

L'alta pressione, che sarà ampiamente protagonista fino al giorno di Ognissanti (vedi qui maggiori approfondimenti) tenderà rapidamente a perdere colpi favorendo l'ingresso di aria instabile e umida atlantica, pronta a riportare la pioggia su regioni alle con la siccità.

Sarà il nordovest, con buona probabilità, a ricevere le prime piogge di novembre. Da mercoledì 2 novembre avremo un netto aumento della nuvolosità e a seguire anche delle piogge, di debole/moderata entità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Nei giorni successivi il maltempo potrebbe intensificarsi ulteriormente, riuscendo a coinvolgere anche le regioni nord-orientali e centrali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 28 ottobre: anticiclone in rinforzo al nord e tempo nettamente più stabile. Sereno anche sul resto d'Italia con temperature oltre le medie. Valori in aumento al nord, in leggero calo al sud. Nebbie in Val Padana.

Sabato 29 ottobre: stabile su tutta Italia, ma temperature in calo al sud e medio-basso Adriatico. Valori in aumento al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nebbie su valli e pianure al nord.

Domenica 30 ottobre: stabile su tutta Italia, ancora assenza di precipitazioni. Temperature in aumento al nord e lato tirrenico, stazionarie altrove.

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli.

Martedì 1 novembre: giornata stabile ovunque, eccetto le solite nebbie mattutine e notturne che interesseranno pianure e coste. Dal pomeriggio nubi in aumento al nordovest con rare piogge. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 novembre: anticiclone in graduale cedimento al nord, tornano le correnti atlantiche con nubi e piogge. Più stabile sul resto d'Italia.

Giovedì 3 novembre: maltempo al nord, in estensione al centro, specie sul lato tirrenico. Resiste il bel tempo al sud. Temperature in calo.

