Meteo 7 giorni: correnti più GRADEVOLI fino ad inizio settimana, poi salgono le temperature?

Ultime ore di gran caldo sub-tropicale: a breve l'aria fresca atlantica, già giunta al nord e al centro, invaderà anche le regioni del sud provocando un repentino calo delle temperature.

Nei prossimi giorni, dunque, vivremo momenti nettamente più gradevoli, addirittura più freschi rispetto alla norma. Tra lunedì 22 e martedì 23 le temperature scenderanno ulteriormente specie al centro e al sud grazie all'intrusione di aria più fresca nord europea, la stessa che porterà nuovi acquzzoni e temporali disorganizzati.

Nel prosieguo della prossima settimana la pressione si rinforzerà gradualmente specie al centro e al nord, come già preannunciato in questo articolo, ma non assisteremo ad un forte aumento termico! Il gran caldo, infatti, si terrà ben alla larga dal Mediterraneo centrale. Vivremo giornate più calde ma senza grandi eccessi.

Al sud, invece, potremo fa re i conti con acquazzoni e temporali, in un contesto gradevole, almeno fino al 25 agosto.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in forte calo e venti di maestrale in rinforzo.

Domenica 21 agosto: tempo generalmente stabile eccetto rari temporali pomeridiani sui monti. Clima ventilato al centro e al sud grazie al maestrale. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 agosto: affluisce altra aria gradevole e instabile dal centro Europa, possibili temporali sparsi e forti al nord e zone interne del centro e del sud. Temperature in lieve calo.

Martedì 23 agosto: acquazzoni e temporali diffusi nei settori interni, specie monti e colline da nord a sud. Più coinvolto il sud Italia dove qualche fenomeno potrà spingersi fin sulle coste. Temperature stazionarie.

Mercoledì 24 agosto: persiste un regime instabile al sud alimentato da aria più gradevole dai quadranti settentrionali. Temporali pomeridiani nei settori interni e montuosi. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento al nord.

Giovedì 25 agosto: pressione in rinforzo su gran parte d'Italia, eccetto residui temporali al sud. Temperature in aumento.

Venerdì 26 agosto: tempo stabile su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

