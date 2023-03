Meteo 3 Marzo: vortice ciclonico insiste al Centro-Sud, piogge e temporali

Non si arresta la fase instabile sulla nostra penisola. Anche nella giornata di domani, al netto di miglioramento sulle regioni del Nord, il maltempo sarà ancora protagonista sul Centro-Sud, con piogge e temporali diffusi. Questo grazie all'insistenza di un vortice depressionario collocato sull'area tirrenica che si attenuerà soltanto nella giornata di Domenica, quando si avrà un miglioramento anche sulle regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio, nella giornata di domani, Venerdì 3 Marzo, avremo condizioni di generale stabilità al Nord, dove torneranno ampi spazi soleggiati e non sono previste precipitazioni per l'intero periodo. Al Centro molte nubi e precipitazioni sparse, più frequenti su Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, fenomeni anche a carattere temporalesco. Più asciutto sulla Toscana, variabile sulla Sardegna con qualche rovescio sui settori centro-meridionali ma anche ampie schiarite. Al Sud, maltempo fin dalla mattinata sulla Sicilia, con piogge e temporali anche intensi sui settori centro-occidentali; tempo inizialmente stabile con cieli anche soleggiati sul resto del Meridione, ma peggioramento nel corso del pomeriggio con l'arrivo di rovesci e temporali, più probabili su Calabria, settori interni di Campania, Basilicata e - occasionali - anche sulla Puglia.

Per quanto riguarda le temperature, saranno in netto aumento al Nord complice il soleggiamento diffuso, più o meno stazionarie invece al Centro e al Sud.