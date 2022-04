Meteo 25 aprile: pioverà o ci sarà il sole?

Nella festività del 25 aprile, la nostra Penisola verrà interessata dalla retroguardia della perturbazione che agirà al nord e su parte del centro nel fine settimana (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-week-end-turbolento-con-piogge-in-aree-davvero-bisognose-/93680/ ). Di conseguenza non aspettiamoci un tempo stabile da nord a sud, anche se il sole ovviamente non mancherà.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia per lunedi 25 aprile:

Il tempo migliore lo avremo sulle due Isole Maggiori, sulla Calabria, la Lucania e la Puglia, dove il cielo si presenterà nel complesso sereno.

Rovesci o piovaschi pomeridiani si attiveranno nelle aree interne del centro e del sud, ma con rari sconfinamenti lungo le zone costiere. Instabilità relativamente più marcata sarà presente al nord e sulla Toscana, soprattutto in prossimità dei rilievi anche qui nel pomeriggio. Non si esclude qualche rovescio o breve temporale che tenderà poi ad attenuarsi in serata.

Sul fronte termico, questi sono i valori previsti in Italia alle ore 14 della giornata festiva:

Valori attorno a 19-21° sulle pianure del nord ed in genere al centro e sulla Sardegna. Più caldo invece al sud con punte di 25-27° tra la Puglia, la Lucania, la Calabria e le aree interne della Sicilia.

