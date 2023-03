Meteo 15 giorni - si SPACCA il vortice polare: seconda decade di marzo con SORPRESE?

La SCISSIONE del VORTICE POLARE prevista per martedi 7 marzo secondo il MODELLO AMERICANO:

Lo sconquasso del vortice polare che avverrà tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, avrà riscontri importanti sul tempo dell'Europa e dell'Italia. Sull'Europa centro-settentrionale sembra molto probabile una fase di freddo anche intenso con rischio di nevicate ovviamente anche in pianura. In Italia la conseguenza appare invece più confusa, ad iniziare già da ciò che potrebbe accadere la prossima settimana.

Le mappe oggi a nostra disposizione optano per due distinte fasi perturbate, ma dai connotati ancora incerti: la prima tra martedi 7 e mercoledi 8 marzo, mentre la seconda attorno a venerdi 10 marzo.

La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 10 marzo:

Pare evidente l'azione di una perturbazione sull'Italia, ma accompagnata da correnti complessivamente poco fredde, poichè provenienti non più da oriente ma dall'Atlantico, il cui mare è più caldo rispetto alla terraferma poichè conserva ancora un po' di calore della scorsa estate.

I riscontri in termini di piogge li vediamo raffigurati nella mappa della probabilità di precipitazioni a scala italica valida sempre per venerdi 10 marzo:

Notiamo molte aree della nostra Penisola con una probabilità di pioggia elevata o molto elevata, mentre dove vedete il colore verde la probabilità di pioggia viene al momento giudicata media.

A seguire cosa potrebbe succedere? Il quadro previsionale per la seconda decade di marzo risulta al momento davvero ingarbugliato e passibile di molte sorprese, considerato che il vortice polare è notoriamente poco prevedibile e a volte in passato ha provocato sconvolgimenti importanti come gelo e neve a quote basse anche sull'Italia.

Se però ci fidiamo della media degli scenari americana, sembra probabile l'instaurarsi di un flusso zonale (da ovest verso est) sull'Italia sempre dall'Atlantico, con un tempo complessivamente variabile e solo a tratti piovoso, ma mite:

Personalmente, ci sembra una tesi molto semplicistica; di conseguenza la situazione è passibile di possibili sorprese e andrà monitorata di volta in volta sulla base delle nuove elaborazioni in modo da fornire maggiori dettagli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

